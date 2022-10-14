Trump, ifadeye çağrıldı

ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı.

Ülkede 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturmak için kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, daha önce Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu bugün gerçekleştirdi. Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife "evet" oyu verdi. Komite Başkanı Bennie Thompson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz." ifadesini kullandı. Thompson, Komitenin 6 Ocak'ta olanları bir bütün halinde duyması gerektiğini söyledi. AA

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