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9 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Trump'ın eski danışmanı teslim oldu

08 Eylül 2022, Perşembe 23:40
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon, Meksika duvarı konusunda hakkındaki yeni suçlamalarla ilgili New York'taki mahkeme binasına giderek teslim oldu.

New York'ta ifade vermeye geldiği mahkemenin girişinde basına konuşan Bannon, "Bu, bir ironi. Bu şehrin belediye başkanının sınırda şu an bir delegasyonu var, burada insanlara zulmediyorlar." dedi.

Bannon, hakkındaki suçlamanın siyasi olduğunu savundu.

Bannon'un duruşmasının New York yerel saatiyle 14.15 gibi başlayacağı bildirildi.

Manhattan'daki yeni iddianame, Bannon ve diğer üç kişinin ABD'nin Meksika sınırı boyunca duvar inşası için milyonlarca dolar yardımda bulunan bağışçıları dolandırdığı yönündeki federal suçlamalarla tutuklanmasından iki yıldan fazla bir süre sonra geldi.

Bannon aleyhindeki bu dava, Trump'ın Ocak 2021'de görevden ayrılmadan önceki son gecesinde imzaladığı özel afla sona ermişti.

Steve Bannon kimdir?

1953'te dünyaya gelen Steve Bannon, 1970’lerin sonundan itibaren 7 yıl süreyle ABD Deniz Kuvvetlerinde askerlik yaptı. Daha sonraki yıllarda Bannon, yatırım danışmanı, araştırma projesi yöneticiliği, Hollywood yapımcılığı gibi meslekleri icra etti.

2007’de kurduğu aşırı sağ eğilimli Breitbart News internet sitesini yöneten Bannon, Trump’ın seçim kampanyasının son aylarında baş yönetici olmasıyla birlikte bütün dünyaca tanınır bir yüz haline geldi.

Trump yönetiminin ilk evresinde 7 ay boyunca Başkan’ın baş stratejisti ve başdanışmanı olarak görev yaparak daha da dikkati çeken Bannon, 2017 yazında bu görevinden kovuldu.

Bannon, Müslüman nüfusa sahip ülkelere seyahat yasağı getirmek gibi Trump’ın ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına kayan politikalarının bazılarının arkasındaki isimlerden biriydi.

Görevinden ayrıldıktan sonra Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan "We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden "dolandırıcılık" yapmakla suçlanan Bannon, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Trump, görevinden ayrılmadan önce 20 Ocak 2021'de aralarında Bannon'ın da olduğu 73 kişiye af çıkardı.

Bannon'ın Kongreyi tahkir ile suçlanması

Kongre Baskını Özel Komitesi, eylül sonunda Trump yönetiminde görevli eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kashyap Patel ve Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon'dan 14 ve 15 Ekim'de Kongre baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Trump'ın avukatlarının 4 eski çalışana bir mektup yazarak Trump ile iletişimlerinin ve ilgili belgelerin yürütme ayrıcalıkları nedeniyle kamuya açıklanmaması gerektiğini bildirdikleri iddia edilmişti.

​​​​​​​Bannon'ın avukatı, Komiteye yazdığı mektupta, Komitenin yürütme ayrıcalıkları konusunda Trump ile uzlaşmaya varmadan veya konuyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan müvekkilinin ifade vermeyeceğini belirtmişti.

Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması için Adalet Bakanlığına tavsiyede bulunmuş ve Bakanlık, Bannon hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamenin ardından 15 Kasım'da FBI'a teslim olan Bannon, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

AA

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