"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Trump’ın evinde belge bulundu

04 Eylül 2022, Pazar
ABD Adalet Bakanlığı, eski ABD Başkanı Trump’ın Florida’daki evinde FBI ajanları tarafından yapılan aramaya ilişkin yeni detayları paylaştı.

Trump’ın evinde hediyeler, basın kupürleri ve “çok gizli” olarak sınıflandırılan boş kutularla birlikte 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesi bulunduğu duyuruldu. ABD Adalet Bakanlığı, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da yer alan Mar-a-Lago’daki evinde yapılan FBI aramasında ele geçirilen belgelerle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Trump’ın hukuk ekibinin aramada ele geçirilen materyalleri incelemek için üçüncü bir taraf belirleme talebini değerlendiren federal bir yargıç, üçüncü taraf incelemesini dikkate alarak envanter listesinin halka açıklanmasını emretti. Açıklanan yeni envanter listesinde, Trump’ın ofisinde “gizli” olarak işaretlenmiş 47 adet boş klasör, 99 adet dergi, gazete, makale ve basılı medya unsurlarının bulunduğu belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kazakistan’daki orman yangınında 1 kişi öldü, 108 ev tamamen yandı

    Miniklerin okula uyum eğitimi başlıyor

    Ağustos ayında en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

    Pakistan'daki sellerin bilançosu 10-12,5 milyar dolar

    MİT operasyonuyla Sincar’da etkisiz hale getirildi

    985 bin genç işsiz... 2.7 milyon genç ne okuyor, ne çalışıyor!

    Ekonomide, hukukta, demokraside... Bu tablo ile mi en üst lige çıktık?

    Ömer Tuğrul İnançer vefat etti

    Esnafın umudu öğrenciler

    Bu, öğretmenlik mesleğini bitirme kanunudur

    6’lı Masa’nın aklı net

    Benzin ve motorine önce indirim sonra zam

    KHK’lıları hakimler değil, AKP iktidarı ihraç etti

    Pakistan’da son 24 saatte 57 kişi daha öldü

    Fransa'da 2003'ten bu yana en ölümlü yaz kayıtlara geçti

    Gazprom: Kuzey Akım boru hattı belirsiz bir süre kapalı kalacak

    Nijerya'da milyonlarca çocuk okula gidemiyor

    Millet İttifakı 4 puan öne geçti

    İktidar vatandaşı korkutuyor

    Moldova: Rusya'nın 'kışkırtmalarına' teslim olmayacağız

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uhud’dan bir istişare dersi
    Feyzullah ERGÜN

    Kahvaltıyı mutlaka yap, akşam yemeğini erken ye...
    Ahmet BATTAL

    AYM’den bir yanlış bir doğru
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tuz koktu
    Orhan Ali YILMAZ

    “Anlaşılmayan” Kur’ân...
    Ramazan Çalışan

    Karanlıktan aydınlığa çıkmak
    Adnan NACİR

    Kombi’ne zam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.