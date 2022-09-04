Trump’ın evinde belge bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, eski ABD Başkanı Trump’ın Florida’daki evinde FBI ajanları tarafından yapılan aramaya ilişkin yeni detayları paylaştı.

Trump’ın evinde hediyeler, basın kupürleri ve “çok gizli” olarak sınıflandırılan boş kutularla birlikte 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesi bulunduğu duyuruldu. ABD Adalet Bakanlığı, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da yer alan Mar-a-Lago’daki evinde yapılan FBI aramasında ele geçirilen belgelerle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Trump’ın hukuk ekibinin aramada ele geçirilen materyalleri incelemek için üçüncü bir taraf belirleme talebini değerlendiren federal bir yargıç, üçüncü taraf incelemesini dikkate alarak envanter listesinin halka açıklanmasını emretti. Açıklanan yeni envanter listesinde, Trump’ın ofisinde “gizli” olarak işaretlenmiş 47 adet boş klasör, 99 adet dergi, gazete, makale ve basılı medya unsurlarının bulunduğu belirtildi. AA

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