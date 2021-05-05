Trump'ın Facebook hesabını hakkında karar

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını kapalı tutmaya yönelik politikasına bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

Facebook’un bağımsız Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Kurul, temelsiz bir seçim sahtekarlığı anlatısını ve ısrarlı eylem çağrılarını sürdüren Trump'ın ciddi bir şiddet riskinin mümkün olduğu bir ortam oluşturduğunu tespit etti.” ifadesi paylaşıldı.

Kurul, öte yandan Trump’ın hesabının sürekli olarak kapalı tutulmasının da uygun olmadığına karar vererek, 6 ay içinde kapatılan hesabının durumunun tekrar incelenmesini istedi.

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre Binası baskının ertesi gününde Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını “Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği” gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra, Twitter, Snapchat ve Youtube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını engelleme kararı almıştı.

Akademisyen, eski siyasetçi, hukukçu, gazeteci gibi mesleklerden 20 kişinin oluşturduğu Facebook Denetim Kurulu, sosyal platform devine bağımsız tavsiye grubu olarak hizmet vermek amacıyla kuruldu.

Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasını "ülke için rezalet ve utanç" olarak nitelendirdi

Trump, Facebook denetim kurulunun, Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının bir süre daha kapalı kalması yönündeki kararının ardından yazılı açıklama yaptı.

Facebook, Twitter ve Google'ın eylemlerini "ülkemiz için tam bir rezalet ve utanç" olarak nitelendiren Trump, "Radikal solcu ruh hastaları gerçeklerden korktuğu için ABD Başkanının ifade özgürlüğü elinden alındı. Çünkü gerçek daha büyük ve güçlü bir şekilde her zaman ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın bu duruma sessiz kalmayacağını ifade eden Trump, "Bu yolsuzluğa batmış sosyal medya şirketleri siyasi bir bedel ödemeli ve seçim sürecimizi mahvetmelerine, kırıp geçmelerine bir daha asla izin verilmemeli." mesajını verdi.