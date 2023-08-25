Trump'ın sabıka fotoğrafı

ABD’nin eski başkanı Donald Trump seçim sonuçlarına müdahale suçlamasıyla Georgia eyaletindeki dava nedeniyle Atlanta’daki Fulton İlçe Hapishanesi’ne teslim oldu ve işlemlerin ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Davada Trump için kefalet bedeli 200 bin dolar olarak belirlenmişti. Hapishanede zanlılar genelde tıbbi tarama, parmak izinin alınması ve tutuklama talebinin incelenmesi gibi birtakım süreçlere tabi tutuluyor. Bu sefer Trump’ın tutuklanan herkese yapıldığı gibi polis dosyası için sabıka fotoğrafı da çekildi. BBC Türkçe’nin haberine göre Trump, sabıka fotoğrafı olan ilk eski ABD Başkanı oldu. Haber Merkezi

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