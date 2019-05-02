Trump’ın tarihi belli değil

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın haziranda Normandiya çıkarmasının yıl dönümü için Avrupa’yı ziyaret edeceğini belirterek, “Hemen onun arkasından gelip gelmemeyi gözden geçiriyordu, ama geçerken uğramak yerine belki bir ay sonra daha geniş kapsamda Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söylüyorlar. Kesin tarih henüz belli değil.” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi ziyareti hakkında bir soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce de Trump’ı Türkiye’ye dâvet ettiğini, Beyaz Saray’da da ziyaret ettiğini hatırlattı. AA

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