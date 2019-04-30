Trump’ın yalan rekoru

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın göreve başladığı tarihten bu yana 10 binin üzerinde yanlış ya da yanıltıcı iddiada bulunduğunu öne sürdü.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 bin yanlış ya da yanıltıcı bilgiyi ilk 601 gün içerisinde söylediğini iddia etti. Gazeteye göre 226 gün sonra, yani 26 Nisan’da ise bu sayı 10 bini aştı. Gazeteye göre bu, günde 23 yanlış ya da yanıltıcı iddiaya denk geliyor. Gazetenin iddiası, Trump’a atfedilen her açıklamayı günü gününe izleyen veri doğrulama servisinin araştırmasına dayanıyor. Buna göre, ABD Başkanı sosyal paylaşım platformu Twitter’dan da yalan paylaşımlarda bulunmayı sürdürüyor. Trump’ın 25-27 Nisan arasında 171 yanlış ya da yanıltıcı iddiada bulunduğu, bunun da başkanlık döneminin ilk 5 ayında herhangi bir ayda söylediği toplam yalan sayısından fazla olduğu kaydediliyor.

Okunma Sayısı: 269

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.