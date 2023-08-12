Trump'ın yeni yılda yargılanmasını istedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik, “2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi” iddiasıyla ilgili açılan davada, yargılama tarihinin 2 Ocak 2024 olarak belirlenmesi talep edildi.

Trump’a 4 suçlama daha Trump’la ilgili soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan Savcı Jack Smith’in ofisi, Washington DC’deki mahkemeye ilettiği belgede, eski Başkan’a 4 suçlama yöneltilen 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme iddiasıyla ilgili davada yargılamanın 2 Ocak 2024’te başlamasını istedi. Belgede, Trump’a yönelik savcıların argüman ve delillerini jüriye sunmalarının 4 ile 6 haftadan fazla sürmeyeceğinin tahmin edildiği bilgisi yer aldı.

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