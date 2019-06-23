Trump: İran’a saldırı planını geri çekmedim

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırı planını geri çektiği yönündeki iddialardan dolayı basını eleştirerek, bu aşamada sadece planın ilerlemesini durdurduğunu söyledi.

New York Times, Trump’ın İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinden sonra ülkeye yönelik bir saldırı planına onay verdiğini, ancak daha sonra aniden bilinmeyen bir nedenle emri geri çektiğini ileri sürmüştü.

Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Trump saldırı planı ile ilgili ‘doğru bilgi verilmediğini’ ifade etti.

Trump “Yanlış bildirildiği gibi, İran’a saldırı ASLA geri çekmedim, sadece şu anda ilerlemesini durdurdum” ifadelerini kullandı.