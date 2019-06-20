Trump: İran büyük bir hata yaptı

İran'ın sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde kendi hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinin yankıları devam ediyor.

Twitter hesabından durumu değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "İran çok büyük bir hata yaptı" ifadesini kullandı.

Hem Tahran hem Washington, hava aracının düşürüldüğünü doğruladı ancak İran kendi hava sahasında operasyonu gerçekleştirdiğini öne sürerken ABD, vurulan noktanın uluslararası hava sahasında olduğunu iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, Amerikan insansız hava aracının ülkenin güneyindeki Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise "RQ-4A Global Hawk tipi bir insansız keşif uçağı günün erken saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğu sırada İran'a ait bir karadan havaya füze sistemiyle vurularak düşürüldü." açıklamasında bulundu.

Keşif uçağının hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu ifade eden Tahranlı yetkililerin aksine uçağın İran hava sahasına girmediği savunulan açıklamada, "Bu, uluslararası hava sahasında ABD'nin gözlem varlığına yönelik sebepsiz bir saldırıdır." ifadesine yer verildi.

Hava aracının enkazının uluslararası alanda olduğunu belirten ABD'li bir yetkili, Amerikan Donanmasına ait bazı sistemlerin bölgeye yönlendirildiğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin İran "hava sahası ihlalini" "provokatif" eylem olarak kabul ettiklerini belirterek, kınadı.

Washington'la Tahran hattındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da tırmandı.