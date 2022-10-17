Trump: İsrail’e çok kolay başbakan olurum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hiçbir başkanın İsrail için kendisinden daha fazlasını yapmadığını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle ABD’de yaşayan Yahudilere sitem etti. Eski ABD Başkanı, paylaşımında, “Hiçbir başkan İsrail için benden daha fazlasını yapmadı. Bunun yanı sıra, şaşırtıcı bir şekilde, harika Evanjeliklerimiz bunu Yahudi inancına sahip insanlardan, özellikle ABD’de yaşayanlardan çok daha fazla takdir ediyor.” ifadelerine yer verdi. İsrail’deki onay derecesinin, orada “kolayca başbakan olabilecek” düzeyde dünyada en yüksek olduğunu öne süren Trump, “ABD Yahudileri, birlikte hareket etmeli ve İsrail’de sahip olduklarını takdir etmeli. Çok geç olmadan!” şeklinde uyarı cümlelerini paylaştı. AA

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