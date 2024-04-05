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5 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

Trump, İsrail'i uyardı: Gazze'ye yönelik saldırıları bir an önce bitirin

05 Nisan 2024, Cuma 14:48
Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Çok açık şekilde söylediğim şey şu; bu işi bir kenara bırakın, barışa geri dönelim ve insanları öldürmeyi bırakalım." dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı radyo programında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından bahsederken, "bunu (Gazze'ye yönelik saldırılar) bir an önce bitirin" dedi ve Tel Aviv yönetiminin halkla ilişkilerde büyük kayıp yaşadığını belirtti.

Trump, radyo programcısı Hugh Hewitt'e verdiği röportajda, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarını eleştirdi.

İsrail hükümetine uyarıda bulunan Trump, "Çok açık şekilde söylediğim şey şu; bu işi (saldırıları) bir kenara bırakın, barışa geri dönelim ve insanları öldürmeyi bırakalım." diyerek, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlanması gereğini vurguladı.

İsrail ordusunun saldırılarda yıktığı binaların görüntülerini paylaşmasına da tepki gösteren eski ABD Başkanı, "Nefret ettiğim diğer şey de sürekli kaset yayınlıyorlar. Her gece yıkılan bir binanın kasetini yayınlıyorlar. Böyle kasetler yayınlamamalılar. Bu yüzden halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar. İsrail PR savaşını kesinlikle kaybediyor." dedi.

Gazze'ye yönelik saldırıların "bir an önce bitmesi" ve "barışa dönülmesi" gerektiğini kaydeden Trump, "İsrail'in çok dikkatli olması gerektiğini söyleyeceğim, çünkü dünyanın büyük bir kısmını kaybediyorsunuz. Çok fazla destek kaybediyorsunuz."ifadelerine yer verdi.

Biden'ın güvenlik politikalarını eleştirdi

Katıldığı radyo programında, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili ABD Başkanı Biden'a yüklenen Trump, "Sahip olduğumuz bu aptal başkan yüzünden bütün dünya havaya uçuyor." dedi.

Trump, "Tarihin en kötü on başkanını toplasanız bu adamın ülkemize verdiği zararı veremezdi. Sınırdan, bu zamana kadar muhtemelen 15 milyon insanın gelmesine izin vermesi ve muhtemelen çok daha fazlasının gelecek olması tam bir çılgınlık. Üç buçuk yılda ülkemize yaptıkları inanılır gibi değil." diye konuştu.

Donald Trump, Hewitt'in, Meksika sınırından çok fazla Çinlinin geldiğini hatırlatması üzerine ise şunları kaydetti:

"Muhtemelen içeriden bir ordu kuruyorlar. Yani, olup bitenlere bakıyorsunuz çünkü bunların çoğu çok sağlıklı genç erkekler. Ve şu anda gelenler 30 binin üzerinde. Bu çok fazla insan. 30 binin üzerine çıktı. Resimlerini görüyorum, genç ve sağlıklılar."

AA

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