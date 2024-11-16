Trump kabinesi İsrail yanlısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, ABD’nin dış politikada atacağı adımlara ilişkin, “İsrail yanlısı bir durum sürpriz değil. ABD’nin iç politikasında İsrail’e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Demokratların iktidar olduğu dönemde biz açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Biz Cumhuriyetçilerin iktidarın da olumsuz gelişmelerin yaşanacağını varsayıyoruz. Savaş meselesini sadece Ukrayna’da aklına getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünün arkasında durmalı” dedi. Haber Merkezi

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