Trump: Kimse beni sevmiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump korona krizinde kendine olan desteğin düşmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Trump Beyaz Saray’da salı günü düzenlediği basın toplantısında “kimse beni sevmiyor” dedi. DW’deki habere göre Beyaz Saray Sağlık Danışmanı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’nin kendisinden daha popüler olmasından yakınan Trump, “Bu muhtemelen benim kişiliğimden kaynaklanıyor” diye konuştu. Anketlere göre ABD’de 3 Kasım’da yapılacak olan Başkanlık Seçimleri öncesinde Donald Trump, rakibi demokrat Joe Biden’in oldukça gerisinde bulunuyor. Koronavirüs tehlikesini uzun süre göz ardı etmekle suçlanan Trump, korona krizindeki tutumu nedeniyle eleştirilerin odağında.

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Twitter, Trump’ın oğluna kısıtlama getirdi



Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ye hesabından yanlış bilgi içerikli video paylaştığı gerekçesiyle 12 saatlik sınırlama getirdi. Twitter’dan yapılan açıklamada, Trump Jr.’nin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında maske takılmasına gerek olmadığını anlatan sahte bir video paylaşımından dolayı hesabının geçici olarak kısıtlandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu videonun, Twitter’ın Kovid-19’la bağlantılı yanlış yönlendirici ve zararlı bilgilerin yayılmasını önleme kuralını ihlal ettiği kaydedildi. Trump Jr.’nin hesabına yükleyip paylaştığı video, Kovid-19 hakkında bir grup doktorun maske kullanımının gereksiz olduğu şeklinde açıklamalarını içeriyordu. İlk kez aşırı sağcı Breitbart tarafından geçen gün yayımlanan videonun viral hale gelmesi üzerine Twitter, Facebook ve Youtube, videoyu “sahte ve yanlış bilgiler içerdiği” gerekçesiyle sitelerinden kaldırmıştı. New York - aa