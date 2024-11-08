Trump konuşmasında ‘Amerikalı Yahudileri’ zikretmedi

ABD’de 5 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini kazanarak yeniden başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanan Trump’ın seçim gecesi yaptığı zafer konuşmasının yankıları sürüyor.

Amerikan ve İsrail medyasına yansıyan bazı haberlerde, Trump’ın konuşmasında toplumun farklı kesimlerinden oy aldığını anlattığı bölümde Amerikalı Yahudilere atıf yapmadığı kaydedildi. Söz konusu haberlerde, İsrail yanlısı tavırlarıyla bilinen ve ABD’deki Yahudi toplumuyla güçlü bağlara sahip olan Trump’ın Amerikalı Asyalılar, Hispanik Amerikalılar, Amerikalı Araplar ve Amerikalı Müslümanlar gibi farklı etnik ve dini gruplara vurgu yaptığı cümlelerinde “Amerikalı Yahudilere” hiç atıf yapmadığına işaret edildi. AA

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