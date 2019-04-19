'Trump, Libya Ulusal Ordusu Komutanıyla görüştü'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, BM'nin tanıdığı, AB'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin üslendiği Trablus'u almaya çalışan Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'le telefonda görüştüğü açıklandı. Pazartesi gerçekleşen görüşmeyi duyurmak için niye cuma gününün beklendiği belirtilmedi.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Trump, 2014'te seçilen ve doğudaki Tobruk'a üslenen meclisi destekleyen Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter'le pazartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bir dizi konuyu görüşen iki lider, 'devam eden terörle mücadele çabalarını ve Libya'da barışla istikrara ulaşma gereğini' ele aldı. "ABD Başkanı Trump, Mareşai Hafter'in terörle mücadelede ile Libya'nın petrol kaynaklarını güvenliğe almadaki önemli rolünü tanıyor" vurgusu yapılan açıklamada, "İkili Libya'nın istikrarlı, demokratik bir sisteme geçişine dair müşterek vizyonu görüştü" denildi. Beyaz Saray'ın Trump-Hafter görüşmesini duyurmak için niye 5 gün beklediğine açıklık getirilmedi.

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