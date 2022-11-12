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12 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Trump, mahkeme celbini engellemek için dava açtı

12 Kasım 2022, Cumartesi 14:32
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisinde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesinde pazartesi günü ifade vermemek için Florida eyaletinde federal bir dava açtı.

Trump, 6 Ocak 2021'de gerçekleşen ve beş kişinin öldüğü Kongre baskını olayları hakkında kapalı kapılar ardında ifade vermek ve belgeleri teslim etmek üzere Komitenin sunduğu mahkeme celbine itiraz etti.

Eski ABD Başkanı, avukatları aracılığıyla yaklaşık iki yıl önce görevden ayrılmasına rağmen anayasada kendisine garanti edilen yürütme ayrıcalığı kapsamındaki dokunulmazlık hakkına izinsiz müdahale ettiği yönünde değerlendirmede bulunduğu mahkeme celbini engellemek için dava açtı.

Trump'ın avukatlarınca hazırlanan 41 sayfalık dava metninde, “Diğer eski başkanlar, Kongrenin sunduğu mahkeme celbine cevap olarak tanıklık etmeyi veya belgeleri teslim etmeyi gönüllü olarak kabul etmiş olsalar da hiçbiri bunu yapmaya zorlanmadı.” ifadelerine yer verildi.

Trump'ın avukatı David Warrington, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın 14 Kasım Pazartesi günü ifade vermek üzere hazır bulunmasını talep etmek gibi benzeri görülmemiş bir eylem gerçekleştirdi. Bunun ardından Trump, yürütme organının yetkileri ve kuvvetler ayrılığı ile tutarlı olarak bu endişeleri çözmek için Komite ile iyi niyetli bir çaba içerisine girdi. Ancak söz konusu partizan Komite, siyasi bir yol izlemekte ısrar ediyor ve Trump'a yürütme ve yasama organları arasındaki bu anlaşmazlığa, yargıyı dahil etmekten başka seçenek bırakmıyor.”

Trump'ın dava metninde, "Trump, ABD'nin eski Başkanı olarak, Kongre önünde ifade vermeye zorlanmak konusunda mutlak dokunulmazlığa sahiptir. Trump'a verilen mahkeme celbi, yürütme organına haksız yere izinsiz müdahale kapsamında geçersiz, yasa dışı ve uygulanamaz olarak değerlendirilmelidir." ifadeleri yer aldı.​​​​​​​

Komite, Trump'ı mahkeme celbiyle ifadeye çağırmıştı

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim oturumunda, eski Başkan Donald Trump hakkında, Kongre baskını konusunda ifade vermek üzere celp kararı çıkarmıştı.

Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife "evet" oyu vermişti.

Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, 2020 başkanlık seçim sonuçlarını geçersiz kılmak için 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınının "temel sebebi" olduğu gerekçesiyle mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldığı belirtilmişti.

Dokuz üyeli Komite, Trump'ın avukatlarına, 14 Kasım'a kadar eski başkanın yeminli ifadesiyle kendisiyle Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bir dizi ilgili belge talebinde bulunmuştu.

Trump'ın Temsilciler Meclisi Özel Komitesine ifadeye çağrılmasının, eski başkan için yeni bir hukuki savaş anlamına gelebileceği, söz konusu celbi engellemek için mahkemeye başvuracağı değerlendirmesi yapılıyordu.

Kongredeki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek yasal olarak suç sayılıyor.

AA

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