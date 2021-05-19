"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Trump Organizasyonu hakkında aktif bir cezai soruşturma yürütüyoruz'

19 Mayıs 2021, Çarşamba 16:00
ABD'de New York Başsavcılığı, eski Başkan Donald Trump'ın şirketlerine yönelik kamu soruşturmasının cezai niteliğe dönüştüğünü duyurdu.

New Başsavcısı Letitia James'in Sözcüsü Fabien Levy yaptığı açıklamada, "Trump Organizasyonu" olarak anılan şirketler grubuyla ilgili soruşturmanın artık yalnızca kamu soruşturması olmadığını, adli nitelik kazandığını belirtti.

Sözcü Levy, "Manhattan Bölge Savcılığı ile birlikte Trump Organizasyonu hakkında aktif bir cezai soruşturma yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Levy soruşturmanın detayları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Trump şirketleri hakkında iki yıl önce hem eyalet başsavcılığı hem de bölge savcılığınca kamu soruşturması başlatılmıştı. Adli nitelikte olmayan bu soruşturmalarda grubun kredi kolaylıkları ve vergi kesintileri için farklı şirketlerinin değerlerinin olduğundan fazla ve az gösterip göstermediği, Trump adına bazı kadınlara yapıldığı iddia edilen sessizlik anlaşması ödemeleri ve masraf olarak göstererek vergiden düşmek üzere Trump'ın kızı Ivanka Trump'a ödendiği iddia edilen danışmanlık hizmeti ücretleri hakkında inceleme yürütülüyor.

Soruşturmalar, Trump ve şirketleri hakkında adli kovuşturma yapılacağı anlamına gelmezken cezai niteliğe dönüşmesi bu ihtimali artırıyor.

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti

    Fas adım attı, İspanya'ya düzensiz göçmen akını durdu

    Avusturya'da ırkçı saldırılardaki artış endişelendiriyor

    'İsrail'in zulmünü, terörünü, saldırılarını ve gözaltılarını filmlerde bile göremezsiniz'

    İzmir - Menderes'te peş peşe iki deprem

    AB'den sınırlarını açmak için "tamamen" aşılanma şartı

    İsrail saldırısında 1 gazeteci vefat etti, Gazze'de Şehit sayısı 221'e yükseldi

    Myanmar'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    YÖK'te gündem: Üniversitelerde yüz yüze eğitim

    'İstanbul'da vaka sayıları yüzde 600 azaldı'

    Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişimi

    Gençler işsiz ve ümitsiz

    Yahudi STK’lar: İsrail’i durdurun

    Faizsiz erteleme şart

    Bahçesi olan açılsın

    Uzun iş saatleri ömrü kısaltıyor

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Türkiye Kupası da Beşiktaş'ın

    İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 214'e, yaralı sayısı da 1442'ye yükseldi

    ABD'den 2-3 gün süre istedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme ve erken seçim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    TRT-2’de cinlik, masum Çincik
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek
    Süleyman KÖSMENE

    Filistin’in gözyaşı dinene kadar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hayat eve sığar mı?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    (Mustafa) Hoca abe
    Genel

    Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişimi
    Zafer AKINCI

    Bir devlet, milletine niye yalan söyler?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.