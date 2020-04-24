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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Trump’tan çılgın teklif

24 Nisan 2020, Cuma 12:00
ABD Başkanı Donald Trump, yapılan araştırmaların, Kovid-19 sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önerdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran ise, basın toplantısında virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin bir sunum yaptı. Bunun üzerine Trump’tan virüs ile mücadeleye ilişkin ilginç bir öneri geldi. Trump, “Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Pek dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz” dedi.

AA

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