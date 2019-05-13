Trump'tan Çin'e tehdit: Anlaşma yapmazsanız Çin'in canı çok kötü yanacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden ticaret savaşları ile ilgili Çin'e sert mesajlar verdi.

Gümrük tarifelerini cuma günü 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarını kapsayacak şekilde arttıran Trump, sosyal medya hesabından "Başkan Şi ve Çin'deki birçok arkadaşıma eğer bir anlaşma yapmazsanız Çin'in canı çok kötü yanacak çünkü şirketler başka ülkelere gitmek üzere Çin'i terk etmek zorunda kalacak. Çin'de satın almak çok pahalı. Harika bir anlaşma aldınız ve ondan vazgeçtiniz." açıklamasında bulundu.

"Çin ABD'den çok faydalandı" diyen Trump kendinden önceki başkanların işlerini yapmadıklarını savunarak "Çin misilleme yapmamalı yoksa daha kötüsünü alır." şeklinde konuştu.

Çin'den Trump'a cevap: Asla teslim olmayacağız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çin mallarına yönelik gümrük tarifesini yüzde 25 arttırarak 200 milyar dolar değerine çıkarmasına karşılık vereceklerini söyledi. Gıng konuyla ilgili basın mensuplarının sorularına "Ayrıntılar için lütfen beklemeye devam edin. Amerikalıların bir sözünü kopyalayarak söyleyeyim: Bekleyin ve görün" yanıtını verdi.

Bakanlık sözcüsü "Birçok defa gümrük tarifelerini artırmanın hiçbir sorunu çözmeyeceğini söyledik. Asla dış baskıya teslim olmayacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le aylardır devam eden müzakerelerin ardından Pekin "anlaşmayı bozdu" diyerek cuma günü tarifeleri yüzde 10'dan yüzde 25 oranına çıkardı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, söz konusu tarifelerin artışına ilişkin, "Birçok defa gümrük tarifelerini artırmanın hiçbir sorunu çözmeyeceğini söyledik." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'a tarifeler dışında kalan tüm Çin malları içinde gümrük vergilerinin arttırılması talimatı verdi. Bu durumda gümrük tarifelerinin tutarı halihazırdakine ek olarak 300 milyar dolarlık Çin malını kapsayacak.

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere geçen hafta perşembe günü ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş döndü.