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22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Trump: Uyuşturucu ticareti yapanlara ölüm cezası verilsin

21 Haziran 2023, Çarşamba 23:07
Eski ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.

Fox News'e verdiği röportajda Trump, ülkedeki suç oranlarının azalması için ölüm cezası dahil daha sert uygulamaların getirilmesi gerektiğini belirtti.

Program sunucusu Bret Baier'in, 2018 yılında Trump'ın af yetkisini kullanarak salıverdiği uyuşturucu ticareti hükümlüsü Alice Johnson’a atıf yapması ve onun da ölüm cezasına çarptırılanlar arasında olacağını hatırlatması üzerine ise Donald Trump, böyle bir ceza yürürlükte olsaydı Johnson’ın suç işlemekten kaçınacağını savundu.

Trump, uyuşturucuyu durdurmanın tek yolunun, ticaretini yapan kişilere ölüm cezası verilmesi olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu ticareti yapma ve kara para aklama suçlamasıyla 1996 yılında hapse atılan Alice Johnson, 2018 yılında Trump'ın özel af yetkisiyle salıverilmişti.

AA

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