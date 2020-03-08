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8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda da ''Kovid-19'' gözlemlendi

08 Mart 2020, Pazar 13:26
ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'in de katıldığı düzenlenen bir toplantının katılımcılardan birinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği ortaya çıktı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki toplantıyı düzenleyen Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de yer aldığı konferansa katılan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıktığı duyuruldu.

Bu kişinin Trump ve Pence ile hiçbir etkileşimde bulunmadığını bildirildi.

Açıklamada ayrıca Trump yönetimin bu durumdan haberdar olduğu belirtildi.

Trump, Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'na 29 Şubat'ta katılmıştı. (CPAC)

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise yaptığı açıklamada Trump ve Pence'in söz konusu katılımcı ile görüşmediği ve Trump ailesi ve Beyaz Saray için her türlü önlemin alındığını söyledi.

ABD'de 30 eyalette koronavirüs vakası bildirildi

Öte yandan ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

ABD genelinde ise 30 eyalette görülen koronavirüs vakasının 400'ü geçtiği bildirildi.

Acil durumun ilan edildiği New York'ta ise koronavirüs vakalarının sayısı 89'a çıktı. Washington D.C.'de de ilk koronavirüs vakası bildirildi.

Ayrıca California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 binden fazla kişi ise öldü.

AA

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