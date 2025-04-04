"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Trump yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen'e destek verdi

04 Nisan 2025, Cuma 13:00
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulunan Fransız siyasetçi Marine Le Pen'e destek verdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada suçlu bulunan Le Pen'in mevcut durumu ile kendi siyasi süreçleri arasında benzerlikler olduğunu öne süren Trump, "Marine Le Pen'e karşı yürütülen cadı avı, Avrupa'daki solcuların, ifade özgürlüğünü susturmak ve siyasi rakiplerini sansürlemek için hukuku silah olarak kullanmalarının bir başka örneğidir. Bu kez işi daha da ileri götürerek rakiplerini hapse atmaya kadar vardırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, şahsen tanımadığı ancak yıllardır sürdürdüğü "sıkı çalışmasını" takdir ettiğini belirttiği Le Pen için "özgürlük" çağrısı yaptı.

"Kaybetti ama yoluna devam etti ve şimdi büyük bir zaferin hemen öncesinde, muhtemelen hiçbir şey bilmediği küçük bir suçlamayla onu yakalıyorlar ve bana kalırsa bu basit bir 'muhasebe' hatası gibi görünüyor." yorumunu yapan Trump, söz konusu durumun Fransa için "son derece kötü" olduğunu vurguladı.

Başkan Trump'ın kıdemli danışmanı milyarder Elon Musk da Trump'ın bu paylaşımını "Le Pen'e özgürlük" notuyla X hesabından paylaştı.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında, 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, Avrupa Birliğine (AB) ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Politikalarım asla değişmeyecek''

    İsrail yine kadın ve çocuklarla dolu okulu bombaladı: Gazzeliler okul bahçesinde voleybol oynayanları izliyordu

    İmza atarken dikkat!

    Berlin'de 3,5 yılda 90 kişinin İslamiyet'i seçmesine vesile oldu: 'Aldıkları lezzet ve teslimiyetleri bambaşka'

    6 günde 57 kişi öldü, 6533 kişi yaralandı

    Çin de ABD'ye yüzde 34 ek gümrük vergisi getirecek

    Meteorolojiden 10 şehir için kuvvetli yağış uyarısı

    Güney Kore Anayasa Mahkemesi Devlet Başkanı Yoon'un azline karar verdi

    Trump yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen'e destek verdi

    Filistin ölüyor sessiz kalmayın! - Soykırıma ortak olmayın, yargılanırsınız! - Avrupa değerleri nerede?

    Türkiye asbest riski altında

    Yüzyılın en kötü kızamık salgını kapıda

    Türkiye “ev genci” sayısında OECD şampiyonu

    Trump’ın vergi kararı piyasaları sarstı

    'ENAG ile TÜİK arasındaki fark iki katına ulaşmış durumda'

    Enflasyonun belgesi

    Baba ile kızın başına gelenler

    Göztepe, Beşiktaş'ı eledi

    Kendinizden utanmalısınız!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    18. Risale-i Nur Kongresi 13 Nisan'da Ankara’da yapılacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Baba ile kızın başına gelenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Enflasyonun belgesi
    Ahmet BATTAL

    Mazide ve istikbalde din ve siyaset
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman ve sivil toplum
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Bir ilm-i hakikat hazinesi: Risale-i Nur Külliyatı
    Osman ZENGİN

    Risale-i Nur tefsirli Kur’ân meali
    Şükrü BULUT

    Mikail Yaprak Ağabey… Ve bereketli bir ömrün ardı sıra…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.