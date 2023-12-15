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15 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Tünellerin tuzlu suyla doldurulması ciddi zarar

15 Aralık 2023, Cuma 16:28
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, İsrail’in Gazze’deki tünellere deniz suyu bastığı iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, İsrail’in (Gazze’deki) tünelleri tuzlu suyla doldurmasının, bazıları uzun vadede olmak üzere insan haklarıyla ilgili ciddi olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekilerek, böyle bir durum karşısında sivillerin hayatta kalması için zaruri olan ürünlerin de risk altında olabileceği vurgulandı. Tünellerin tuzlu suyla doldurulmasının yaygın, uzun vadeli ve ciddi çevresel zararlara da neden olabileceği belirtilen paylaşımda, “Sivillerin korunması gerekiyor.” ifadesi kullanıldı. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin 12 Aralık’taki haberine göre, ABD’li yetkililer, İsrail’in Gazze’deki “Hamas tünelleri”ne deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etmişti.

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