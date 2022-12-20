Tunus seçimine katılım yüzde 8.8 oldu: Arap Birliği'nden araştırma çağrısı

Arap Birliği, Tunus’ta çoğu partinin boykot kararı aldığı erken genel seçimlere katılımın çok düşük olmasının nedenlerinin araştırılması çağrısında bulundu.

Tunus’ta seçmensiz seçim Arap Birliği’nin Tunus seçimlerini izleyen temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, seçimlere katılımın düşük olduğu ve katılım oranlarının yüzde 8,8 civarında kaldığı hatırlatıldı. Açıklamada, seçim süreciyle ilgili tüm taraflardan düşük katılıma neden olan sebeplerin incelenmesi istenerek, yeni seçim sistemi gibi çeşitli etkenlerin de bu sonuca neden olabileceğine işaret edildi. Açıklamada, Arap Birliği heyetinin ziyaret ettiği seçim merkezlerinin yüzde 92,7’sinin çevresinde herhangi bir seçim propagandasına rastlanılmadığı ve seçim merkezlerinde güvenliğin iyi bir şekilde sağlandığı vurgulandı. AA

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