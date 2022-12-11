Tunus’ta demokrasi talebi

Yüzlerce gösterici, “Kahrolsun darbe”, “Ey şehit rahat uyu, mücadeleye devam edeceğiz”, “Korku ve teröre geçit yok” sloganları attı.

Tunus’ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, “demokrasiye dönüş talebiyle” gösteri düzenledi. Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin çağrısı ile Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi’nde toplanan yüzlerce gösterici, “Kahrolsun darbe”, “Ey şehit rahat uyu, mücadeleye devam edeceğiz”, “Korku ve teröre geçit yok” sloganları attı. Gösteride konuşma yapan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, “Bizi buraya toplayan bu kararlılık gücü, Tunus’un kurtuluşunu sağlayacak ve tekrar demokrasiyi getirecek olan güç” dedi. 17 Aralık’ta düzenlenecek erken parlamento seçimlerini boykot etme çağrısı yapan Şabi, “Yaklaşan meclis seçimleri tam bir saçmalık. Siyasi partilerin çoğunun boykot ettiği bu seçim, (Cumhurbaşkanı Kays) Said’in kendi başına hazırladığı yasaya göre düzenlenecek.” diye konuştu. AA

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