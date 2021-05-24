"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Tunus'ta gündem 'darbe' iddiaları

24 Mayıs 2021, Pazartesi 16:29
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanları tarafından "Başbakan ve Meclis Başkanı'nın alıkonularak, Anayasa çerçevesinde Said'in yönetime tek başına el koymasını içeren bir darbe planı hazırlandığı" ileri sürüldü.

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesinin paylaştığı ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanları tarafından hazırlandığı iddia edilen belgelere göre, söz konusu darbe planı 13 Mayıs'ta Said'in Özel Kalem Müdürü Nadya Akkaşa'ya "çok gizli" notuyla sunuldu.

Belgeye göre Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırdıktan sonra ikilinin dış dünyayla tüm bağlantılarının kesilerek Saray'dan ayrılmalarına müsaade edilmemesi, Cumhurbaşkanı'nın da Anayasa'nın 80. maddesi uyarınca ulusal bir olağanüstü hal durumunda tüm iktidarı ele alma yetkisini kullanması planlanıyor. Ardından Meclis Başkanı ve Başbakan'ın da katıldığı ulusa sesleniş konuşmasıyla Cumhurbaşkanı Said'in yönetime el koyduğunu duyurması öngörülüyor.

Halihazırda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Direktörü görevinde bulunan General Halid el-Yahyavi'nin İçişleri Bakan Vekili olarak atanacağı ve silahlı kuvvetlerin şehir giriş çıkışlarında konumlandırılacağı ileri sürülüyor.

Aynı şekilde, Nahda Hareketi'nden önde gelen isimlerin de yer aldığı siyaset, iş dünyası ve üst düzey bürokrasiye yönelik tutuklamaların yapılacağı ve halkın desteğini kazanmak için tüm fatura ve kredilerin de içinde yer aldığı özel ve kamu ödemelerinin 30 gün askıya alınacağı iddia ediliyor.

Haklarında fezleke bulunan tüm milletvekillerinin de ülkeyi terk etmelerinin yasaklanacağı ve partilerle ilişkili tüm valilerin görevden alınacağı da söz konusu belgelerde ortaya atılan iddialardan.

Haberde söz konusu planın Cumhurbaşkanı Said'in çevresinde dolaştığı ancak Cumhurbaşkanı'na doğrudan sunulmadığı ifade edilirken, Tunus'taki resmi makamlardan ise tüm bu iddialara ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Tunus yasalarına göre Cumhurbaşkanı, Anayasa gereği Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatını taşıyor.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki çekişme ve açmaz

Tunus'ta şubat ayından bu yana devlet erkleri arasında bir tarafta Cumhurbaşkanı Said diğer tarafta Başbakan ve Meclis Başkanı'nın konumlandığı bir çekişme ve açmaz yaşanıyor.

Bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak Cumhurbaşkanı olan Anayasa Profesörü Said, Başbakan Meşişi ile kabine değişikliğinin anayasal olmadığı üzerinden kamuoyu önünde bir tartışmaya girmişti. Aynı şekilde Said, Meclisin onayladığı Anayasa Mahkemesi Üyeleri'nin seçimine ilişkin yasa değişikliğini de Anayasa'ya uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Gannuşi ve Başbakan Meşişi'nin de hazır bulunduğu bir törende, yine Anayasa'ya referansta bulunarak "sadece silahlı kuvvetlerin değil kolluk kuvvetlerinin de başkomutanı olduğu" yönündeki açıklamaları ülkede oldukça tepki toplamış, siyasi çevrelerce "yumuşak darbe", "otoriterleşme" olarak yorumlanmıştı.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki bu çekişmeyi sonlandırma yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesi'nin henüz oluşturulamamış olması da krizi hem derinleştiriyor hem de çözümsüz kılıyor.

AA

Okunma Sayısı: 57
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tunus'ta gündem 'darbe' iddiaları

    Hindistan'da günlük vakalar son haftaların en düşük seviyesinde

    IPA'dan dünyaya çağrı: Yüz yüze eğitime geçilsin

    AB ve NATO'dan Belarus'a sert tepki

    Tahrikler durmuyor: Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi

    Dünya genelinde 115 bin sağlık çalışanı öldü

    Gazze'de kadın ve çocuk olmak...

    Vuhan Laboratuvarı'na ilişkin yeni iddia

    MSB: İkmal faaliyetleri sırasında bir askerimiz şehit oldu

    Haziranda kontrollü açılma şart

    Aşırı hava olayları 10 yılda ikiye katlandı

    Bu keyfî yönetmelik de yargıdan dönmeli

    Tarımda ciddi kayıplar var

    Gazze’nin inşasından önce insani yardım gerekli
    📷

    Gazze’deki yıkım havadan görüntülendi

    Türkiye'nin salgın gündemiyle son 24 saati

    Savcı neyi bekliyor?

    RTÜK’ten ‘fişleme’ hamlesi

    Meclis’in üzerine düşen gölge kaldırılmalı

    Mehmet Ağar yeniden yargılanacak

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    “Siyaset-mafya tartışması” erken seçimi getirir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meclis mi, reis mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Neden siyasetli cemaatlere alâka duymuyorsun?
    Yeni Asya'dan Size

    Gündemimiz: Hizmetlerimiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Belâların sebebi isyanlarımız olmasın?
    Risale-i Nur'dan

    Kalpteki muhabbet ebed için verilmiş
    Şükrü BULUT

    Demokrasi, barış ve medeniyet karşıtlarının Ortadoğu’daki üssü: İsrail…
    Sebahattin YAŞAR

    Haklı olmak, haklı kalmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.