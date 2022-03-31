Tunus’ta Meclis feshedildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021’de çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi’ni feshettiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında yayınlanan videoda konuşan Cumhurbaşkanı Said, “Tunus Devleti ve kurumlarını korumak için Parlamentoyu feshediyorum” ifadelerini kullandı. Çevrimiçi yapılan Meclis oturumunu yasadışı olarak değerlendiren Said, parlamenterleri “başarısız bir darbe” yapmakla suçladı. Tunus İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in Temsilciler Meclisi’ni feshetmesini, “ülkedeki krizi daha da derinleştirecek bir adım” olarak nitelendirdi. AA

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