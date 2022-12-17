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Tunus'taki seçimlere katılım yüzde 10'un altında kaldı

17 Aralık 2022, Cumartesi 20:30
Tunus'ta düzenlenen erken genel seçimlere katılım oranının yüzde 10'un altında kaldığı duyuruldu.

Tunus'ta halk, bugün düzenlenen erken genel seçimlerde, 161 sandalyeli parlamentonun üyelerinin seçilmesi için sandık başına gitti.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, sandıkların kapanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ülke genelindeki ve yurt dışında toplam 4 bin 692 merkezde kurulan 11 bin 485 sandıkta oy verme işleminin tamamlandığını belirten Buasker, seçimlere katılımın, resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 8,8 oranında gerçekleştiğini kaydetti.

Buasker, sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işleminin başladığını belirterek kazanların, oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından duyurulacağını belirtti.

Tunus'ta 2019 yılında düzenlenen son genel seçimlerde katılım oranı yüzde 41,7 idi.

1055 aday 161 sandalyeli parlamentoya girmek için yarışıyor

Kayıtlı 9 milyon 136 bin 502 seçmenin olduğu Tunus'ta, 161 sandalyeli Meclis için 10'u diasporada olmak üzere 161 seçim bölgesinden, 120'si kadın 1055 aday, milletvekili olmak için yarışıyor.

Adaylık sürecinde 7 seçim bölgesinden herhangi bir başvuru yapılmazken 10 bölgeden ise sadece birer aday, milletvekilliği için başvurdu.

Yeni seçim sisteminde partilerin listelerine göre değil, bireysel başvuru sistemi benimsendiğinden başvurularda bağımsız adaylar ön plana çıktı.

Tunus'ta erken seçime giden süreç

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da seçmenlerin yüzde 30,5'inin katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 "evet" oyuyla yeni Anayasa kabul edilmişti.

Partilerin çoğu seçimi boykot ediyor

Cumhurbaşkanı Said, 15 Eylül'de de erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasını açıklamasının ardından Nahda Hareketi, Tunus’un Kalbi Partisi, Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa Partisi, Afak Tunus Partisi gibi Tunus'ta önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı oluşumu Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi, peş peşe yaptıkları açıklamalarla seçimleri boykot edeceklerini duyurmuşlardı.

Seçimleri boykot eden siyasi partiler iki farklı nedenle bunu yapıyor.

Bazı parti ve siyasi girişimler, Tunus Cumhurbaşkanı Said’in meclisi feshettiği 25 Temmuz 2021 kararlarını “darbe” olarak nitelendirdikleri için 25 Temmuz kararlarının ardından atılan her adıma "prensipte" karşı çıkıyor.

Diğer kesim ise 25 Temmuz kararlarını destekliyor fakat Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" için katılmıyor.

AA

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