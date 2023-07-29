Tunus’tan AB’ye geçişlerin bilançosu: 789 ölü

Tunus, bu yılın başından beri Avrupa’ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 789 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Tunus Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana denizden 789 sığınmacıya ait cesedin çıkarıldığı ve bu cesetlerden sadece 102’sinin Tunus vatandaşlarına ait olduğu kaydedildi. Açıklamada, büyük bölümü Afrikalı olmak üzere toplam 34 bin kişinin denizde kurtarıldığı, bu rakamın geçen yılki 9 bin 200 kişiye göre büyük bir artış olduğu belirtildi. Tunus, Afrika’dan Avrupa Birliği’ne (AB) geçişlerde önemli bir transit ülke olma özelliği taşıyor. Liman kenti Sfax ile İtalya’nın Lampedusa Adası arasında sadece 130 kilometre mesafe bulunuyor. İtalyan İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl ülkeye deniz yoluyla varan düzensiz göçmen sayısı geçen yıla göre iki kattan fazla artarak 75 bine ulaştı.

Haber Merkezi