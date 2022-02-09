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9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Tunuslu hakimlerden grev kararı

09 Şubat 2022, Çarşamba 20:33
Tunus Hakimler Derneği tarafından, Cumhurbaşkanı Kays Said’in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesini protesto etmek için düzenlenen iki günlük iş bırakma eylemine katılımın yüksek düzeyde gerçekleştiği bildirildi.

Yargıya müdahaleyi reddediyoruz

 

Cumhurbaşkanı Said’in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshettiğini duyurmasının ardından Tunus Hakimler Derneği, salı günü yaptığı yazılı açıklamada bu kararı protesto etmek için iki günlük iş bırakma eylemi çağrısında bulunmuştu.

Tunus Hakimler Derneği Başkanı Enes el-Hemaydi, bugün başlayan iki günlük greve ilişkin açıklamada bulundu.

Ülke genelinde greve geniş katılım sağlandığını vurgulayan Hemaydi, “Ülke genelinde aldığımız bilgilere göre, adli, idari ve yargı bölümünde çalışanların greve büyük oranda katıldığı yönünde. Tunus mahkemelerinde greve katılım yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti. Mennuba ve Ariana'da ise greve katılım yüzde 100 oranında gerçekleşti. Ülkenin diğer kesimlerine ilişkin katılım oranı da peyderpey bize ulaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Yargıçları sindirmek için sosyal medya hesapları üzerinden yıpratıcı kampanyalar düzenlendiğini belirten Hemaydi, “Hakimler onurlu bir savaş vermekte. Egemenliğimizin kalesinin son direği olan yargının en önemli kurumlarından Yüksek Yargı Konseyi'ni destekleyeceğiz.” dedi.

Yargıda reform bahanesi ile Konsey'in feshedilmesini kabul etmeyeceklerine dikkat çeken Hemaydi, “Yargıda reformu destekliyoruz. Yargının tüm vatandaşlar arasında eşit bir şekilde uygulanabilmesi için yargıda nasıl bir reforma gidileceği çok önemli bir husus. Yargı reformunu güçlendirecek, katılımcı tartışmalara karşı değiliz.” değerlendirmesinde bulundu.

Hemaydi, yargı reformu için, istikrarlı ve geniş katılımlı bir diyalog sürecine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

 Yüksek Yargı Konseyi'nin feshi

Cumhurbaşkanı Said, pazartesi akşamı Başbakan Necla Buden Ramazan ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Konsey'e ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, karara yasal olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said geçen seneden bu yana birçok tartışmalı karara imza attı.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

AA

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