"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Türkiye 2. sırada

25 Haziran 2021, Cuma 23:21
BM raporuna göre, Dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülke İran; Türkiye 2. sırada.

Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı raporda, en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülkelerin İran ve Türkiye olduğu kaydedildi. 2019 yılına ait verilerin paylaşıldığı “2021 Dünya Uyuşturucu Raporu”na göre, en fazla kokainin yakalandığı ülke ise 20 ton ile Türkiye oldu. BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC) BM Viyana Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, “2021 Dünya Uyuşturucu Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda dünya genelinde 275 milyon kişinin uyuşturucu aldığı, 2010’dan itibaren uyuşturucu kullanımının yüzde 22 arttığı bildirildi. euronews’in haberine göre, uyuşturucu sebebiyle rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyenlerin sayısında ciddi artış gözlemlendiği uyarısında bulunulan raporda, 2019’de 36 milyon kişinin bu maddeleri kullanması sebebiyle çeşitli rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi.

En fazla kokain ele geçirilen ülke Türkiye

2019’da dünyada en fazla eroin ele geçirilen ülke 20 ton ile Türkiye oldu. İran’da 17 ton, Pakistan ve ABD’de 8’er ton ve Çin’de 6 ton kokain yakalandı. En çok eroinin ele geçirildiği üç ülke Türkiye, İran ve Pakistan, 2019’da küresel pazar toplamının yüzde 48’ini oluşturdu.

En fazla uyuşturucu ele geçirilen ülke İran

Ele geçirilen uyuşturucu miktarının büyük bir kısmı Asya’da, özellikle de Güney-Batı Asya’da rapor edilmeye devam ediyor. Küresel yasa dışı uyuşturucu üretiminin yüzde 90’ından fazlasının gerçekleştiği yer Asya. 2019 yılında dünya çapında, bütün uyuşturucu (uyuşturucu, morfin ve eroin) miktarının yüzde 76’sı da Asya’da ele geçirildi. En fazla uyuşturucunun yakalandığı ülke yüzde 52’lik payla İran oldu. Onu yüzde 10 ile Türkiye ve yüzde 9 ile Pakistan izliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu oran yüzde 4, Çin’de ve Afganistan’da yüzde 3.

Balkan rotası ilk sırada

Dünyanın en büyük eroin kaçakçılığı rotası, Afganistan’dan İran’a, Türkiye’ye, Balkan ülkelerine, Batı ve Orta Avrupa’daki çeşitli destinasyonlara uyuşturucuların kaçırıldığı “Balkan rotası” olmaya devam ediyor. Afganistan’daki ele geçirmeler hariç tutulduğunda, Balkan rotası üzerindeki ülkeler 2019’da yakalanan toplam küresel eroin ve morfin miktarlarının yüzde 50’sini oluşturdu. Raporda, Türkiye’de eroin kaçakçılığının esas olarak ülkenin doğusundan batısına yapıldığı ifade edildi. Bunun yanında İstanbul ve etrafında, Bulgaristan ve Suriye sınırında önemli miktarda eroin ele geçirildiği kaydedildi. Eroinin Türkiye’den Balkan rotası boyunca Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden Batı ve Orta Avrupa’daki diğer pazarlara ulaştığı belirtildi.

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Halk haberi sosyal medyadan takip ediyor

    Pandemide vatandaşa 15 milyar liralık ceza

    Türkiye 2. sırada

    YKS maratonu başlıyor

    Lübnan'da ekmek üretimi durma noktasına geldi

    İsrail'den şimdi de 'sapsız domates' zulmü

    İklim değişikliğinin ağır bilançosunu paylaşıldı

    Bingöl 5,2 ile sallandı

    Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

    Almanya'daki bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü

    Hamas'tan Honduras'a ''uluslararası hukuka uy'' çağrısı

    Paris'teki göçmenler çok zor durumda...

    Nijerya'da kolera salgınında ölümler devam ediyor

    Afganistan'da şiddet olayları tırmanırken, barış süreci belirsizliğini koruyor

    'Yasin Börü' davasında karar

    Kılıçdaroğlu: Geçmişte başörtüsünde yanlış yaptık

    'İdlib'de milyonlarca sivil açlıkla karşı karşıya kalabilir''

    Prof. Dr. Aydın'dan Delta varyantı değerlendirmesi

    Myanmar'da darbe sonrası ölen sivil sayısı 880'e yükseldi

    Gazze’deki ateşkes kırılgan

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kapatma davası ve ara seçim
    Genel

    Mümine Güneş vefat etti
    Genel

    İnsanların masumiyetine kim karar verecek?
    Ahmet BATTAL

    Kalbimizden geçenlerin hesabı
    Şemseddin ÇAKIR

    “Müsilaj”dan mesajlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmed Ümid Ferah

    Kardeşim Zafer Ferah
    Risale-i Nur'dan

    Denizlerdeki gamgama, manidar bir nevaz
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberler iki kanatlıdırlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.