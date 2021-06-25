BM raporuna göre, Dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülke İran; Türkiye 2. sırada.

Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı raporda, en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülkelerin İran ve Türkiye olduğu kaydedildi. 2019 yılına ait verilerin paylaşıldığı “2021 Dünya Uyuşturucu Raporu”na göre, en fazla kokainin yakalandığı ülke ise 20 ton ile Türkiye oldu. BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC) BM Viyana Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, “2021 Dünya Uyuşturucu Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda dünya genelinde 275 milyon kişinin uyuşturucu aldığı, 2010’dan itibaren uyuşturucu kullanımının yüzde 22 arttığı bildirildi. euronews’in haberine göre, uyuşturucu sebebiyle rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyenlerin sayısında ciddi artış gözlemlendiği uyarısında bulunulan raporda, 2019’de 36 milyon kişinin bu maddeleri kullanması sebebiyle çeşitli rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi.

En fazla kokain ele geçirilen ülke Türkiye

2019’da dünyada en fazla eroin ele geçirilen ülke 20 ton ile Türkiye oldu. İran’da 17 ton, Pakistan ve ABD’de 8’er ton ve Çin’de 6 ton kokain yakalandı. En çok eroinin ele geçirildiği üç ülke Türkiye, İran ve Pakistan, 2019’da küresel pazar toplamının yüzde 48’ini oluşturdu.

En fazla uyuşturucu ele geçirilen ülke İran

Ele geçirilen uyuşturucu miktarının büyük bir kısmı Asya’da, özellikle de Güney-Batı Asya’da rapor edilmeye devam ediyor. Küresel yasa dışı uyuşturucu üretiminin yüzde 90’ından fazlasının gerçekleştiği yer Asya. 2019 yılında dünya çapında, bütün uyuşturucu (uyuşturucu, morfin ve eroin) miktarının yüzde 76’sı da Asya’da ele geçirildi. En fazla uyuşturucunun yakalandığı ülke yüzde 52’lik payla İran oldu. Onu yüzde 10 ile Türkiye ve yüzde 9 ile Pakistan izliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu oran yüzde 4, Çin’de ve Afganistan’da yüzde 3.

Balkan rotası ilk sırada

Dünyanın en büyük eroin kaçakçılığı rotası, Afganistan’dan İran’a, Türkiye’ye, Balkan ülkelerine, Batı ve Orta Avrupa’daki çeşitli destinasyonlara uyuşturucuların kaçırıldığı “Balkan rotası” olmaya devam ediyor. Afganistan’daki ele geçirmeler hariç tutulduğunda, Balkan rotası üzerindeki ülkeler 2019’da yakalanan toplam küresel eroin ve morfin miktarlarının yüzde 50’sini oluşturdu. Raporda, Türkiye’de eroin kaçakçılığının esas olarak ülkenin doğusundan batısına yapıldığı ifade edildi. Bunun yanında İstanbul ve etrafında, Bulgaristan ve Suriye sınırında önemli miktarda eroin ele geçirildiği kaydedildi. Eroinin Türkiye’den Balkan rotası boyunca Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden Batı ve Orta Avrupa’daki diğer pazarlara ulaştığı belirtildi.