Türkiye AB’den daha da uzaklaştı

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ NACHO SANCHEZ AMOR, GEZİ DAVASINDA CEZALARI ONANMASI KARARININ “TÜRKİYE’Yİ AB’DEN DAHA DA UZAKLAŞTIRDIĞI” DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU.

AB’den kopmak ne anlama gelir?

Türkiye’de Yargıtay’ın Osman Kavala’nın da yargılandığı Gezi davasında açıkladığı onama kararı sonrası gözler Avrupa kulislerine çevrildi. Osman Kavala’nın durumu gelecek haftalarda Avrupa kurumlarının gündeminde olacak.

DW Türkçe’nin haberine göre Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Gezi davasında açıkladığı kararlara Avrupa’dan ilk tepki Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor’dan geldi. İspanyol parlamenter sosyal medya hesabı paylaşımında, Yargıtay kararının “Türkiye’yi AB’den daha da uzaklaştırdığı” değerlendirmesinde bulundu.

AİHM HÜKÜMLERİNİN BARİZ İHLALİ

Amor, “Türkiye’nin AB katılım sürecini yeniden canlandırma konusundaki gerçek iradesini bu tür şeylerle test etmeliyiz. Gerçekten harekete geçmiyorsanız iyi niyet beyanları boş laf olarak kalır. Ne yazık ki yapılanlar Türkiye’nin AB perspektifini baltalamaya devam ediyor. (Yargıtay kararı) AB’den daha da uzaklaştıran büyük bir adım” ifadelerini kullandı. Amor’un iki hafta önce Strasbourg’da oylanan son raporunda da Türkiye’nin AB’den giderek uzaklaştığı mesajı verilerek, Birlik’e üyelik perspektifi yerine yeni ilişki arayışları çağrısında bulunulmuştu. Uluslararası Af Örgütü ise Yargıtay’ın, dün açıkladığı karar ile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala’nın serbest bırakılması hükmünü “bariz biçimde ihlal ettiği” yorumunda bulundu.

AVRUPA KONSEYİ’NDE NE OLACAK?

Karara AB’den ziyade, AİHM’nin de bağlı olduğu Avrupa Konseyi’nden gelecek tepkiler merak konusu. Osman Kavala’nın durumunun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) 9-13 Ekim tarihleri arasında Strasbourg’da düzenlenecek genel kurul toplantılarında gündeme gelmesi bekleniyor. AKPM’nin “Osman Kavala’nın Derhal Serbest Bırakılması İçin Çağrı” başlığı altında özel bir genel kurul oturumu düzenlemesi gündemde. Oturumun düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair nihai oylama 9 Ekim sabahı AKPM Başkanlık Divanı’nda yapılacak. Başkanlık Divanı’ndan onay çıkması halinde oturumun 12 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine doğru yapılması planlanıyor. Oturumun gerçekleşmesinin, Avrupa Konseyi çatısı altında aylardır devam eden Osman Kavala tartışmalarına AKPM’nin de doğrudan dahil olacağı anlamına geleceği belirtiliyor.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER GÜNDEMDE

Böyle bir senaryoda Kavala tartışmaları 46 Avrupa ülkesinin parlamenterlerinden oluşan, yani siyasi bir yapı olan AKPM platformuna da taşınmış olacak. Bu da AİHM kararlarının infazının denetiminden sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Kavala dosyasında gelecek aylardan itibaren AKPM ile beraber hareket edeceği şeklinde yorumlanıyor. Osman Kavala’nın AİHM kararı gereği serbest bırakılmaması halinde, Bakanlar Komitesi, AKPM ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nden oluşan ve “Ortak Tamamlayıcı Prosedür” adı verilen mekanizmanın işletilmesi de gündemde. Bu aşamada Avrupa Konseyi’nden Ankara’ya üst düzey ziyaretlerin gerçekleşebileceği söyleniyor.

Haber Merkezi