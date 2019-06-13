'Türkiye, ABD'ye YPG konusunda baskı yapıyor'

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin ABD'ye Suriye'deki YPG'li güçlerin elindeki ağır silahları toplaması konusunda baskı yaptığını öne sürdü. Bloomberg haberini ismini vermek istemeyen bir üst düzey Türk güvenlik yetkilisine dayandırdı.

Bloomberg'e konuşan yetkili, Türkiye'nin ABD'den Suriye'de desteklediği YPG'li savaşçıları sınırın 30-40 km güneyine gitmelerini sağlamalarını, ayrıca YPG'li güçlere tedarik ettiği ağır silahları alarak Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeye getirmesini istediğini aktardı. Türk yetkili ayrıca, YPG ile "doğrudan temaslar yürütüldüğüne ilişkin" iddiaların doğru olmadığını söyledi. ABD, YPG'yi IŞİD'e karşı mücadelede sahadaki en önemli gücü olarak görürken, Türkiye, "PKK'nın Suriye kolu" olduğu gerekçesiyle YPG'yi "terör örgütü" olarak niteliyor. Türkiye, ABD ile süren görüşmelerin sonuç vermemesi halinde, Suriye'nin kuzeyine güvenli bölgeyi kendileri oluşturacağını söylüyor.

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