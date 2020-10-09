Türkiye aleyhinde konuştu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye hakkındaki Ulusal Âcil Durum Hali’ni bir yıl daha uzatan kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray, Perşembe günü Suriye Konusundaki Duruma İlişkin Ulusal Olağanüstü Halin Devamına ilişkin bir bildirim metni yayımladı. Başkan Trump imzalı kararname ile ABD’nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik olağandışı ve olağanüstü tehditlerle mücadele etmek için Uluslararası Olağanüstü Ekonomik Yaptırımlar Yasası uyarınca 14 Ekim 2019’da ilân edilen ‘Ulusal Âcil Durum’ hali bir yıl daha uzatıldığı duyuruldu. Metinde şu ifadeler kullanıldı: “Suriye’deki durum, özellikle de Türkiye hükümetinin kuzeydoğu Suriye’de askerî operasyon düzenlemeye yönelik eylemleri, Irak ve Suriye İslâm Devleti’ni yenilgiye uğratma mücadelesini baltalıyor, sivilleri tehlikeye atıyor, bölgede tahsis edilmek istenen barış, güvenlik ve istikrara tehdit oluşturuyor. Bu sebeplerle ülkedeki durum, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir.”

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