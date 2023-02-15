Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, "Güçlü Türkiye, güçlü Bosna Hersek demek. Türkiye'de yaşanan trajedi, Bosna Hersek'te de yaşanmış demektir." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin yaralarını sarmak için Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Kavazovic, yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te yapılan yardımlara ilişkin, "İnanılmaz bir katılım vardı. Bu da bizim Türkiye ile olan bağlılığımızı gösteriyor. Yaşanan yıkıcı depremler karşısında derin üzüntü duyduk." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ile irtibatta olduklarına işaret eden Kavazovic, "Bosna Hersek İslam Birliği, hemen 150 bin avro değerinde yardım ayırdı. Arkasından gerekli malzemelerin alınması için 100 bin avro daha ayırdık. Cuma namazı çıkışı da camilerde yardım topladık." diye konuştu.

Kavazovic, yardımların Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde gönderildiğini söyleyerek, Suriye'deki durumdan da endişeli oldukları ve yardımların oraya da ulaştırılması için çalıştıklarını belirtti.

Bosna Hersek halkının Türk kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Kavazovic, "Güçlü Türkiye, güçlü Bosna Hersek demek. Türkiye'de yaşanan trajedi, Bosna Hersek'te de yaşanmış demektir." ifadelerini kullandı.

Kavazovic, Türk halkının cesur olduğunu belirterek, "Yaşanan zorlukların en kısa sürede aşılmasını temenni ediyorum. Bu büyük trajedide sevdiklerini kaybedenler o acıyı her zaman yüreklerinde taşıyacaklar. Onlar her zaman bizimle olacak. Türkiye'de yaşayan depremzedeleri her zaman anacağız." dedi.