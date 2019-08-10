Türkiye'den ateşkes çağrısına destek

Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı "çatışmalara ara verilmesi çağrısını" destekliyor.

Dışişleri Bakanlığınca BM'nin, Libya'da bayram dolayısıyla çatışmalara ara verilmesi çağrısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. "Salame'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı 'çatışmalara ara verilmesi çağrısını' destekliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin, insani mülahazalarla bu çağrıyı kabul etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Salame'nin çabalarına destek veren Türkiye, tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesini beklemektedir." ifadesi kullanıldı. AA

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