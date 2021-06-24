"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke konumunda

24 Haziran 2021, Perşembe 16:36
Dünya genelinde 2 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapılırken, Türkiye, 45 milyon 88 bin 752 doz ile 9. sırada yer aldı.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 790 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 100 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, bu ülkeyi 319 milyon 870 bin ile ABD, 301 milyon 626 bin ile Hindistan, 91 milyon 590 bin ile Brezilya, 75 milyon 190 bin ile İngiltere, 69 milyon 520 bin ile Almanya, 48 milyon 990 bin ile Fransa, 47 milyon 720 bin ile İtalya, 45 milyon 88 bin doz ile Türkiye, 41 milyon 370 bin ile Meksika, 37 milyon 560 bin ile İspanya, 37 milyon ile Endonezya, 36 milyon 40 bin ile Rusya, 35 milyon 790 bin ile Japonya, 33 milyon 590 bin ile Kanada, 27 milyon 470 bin ile Polonya ve 21 milyon 730 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 790 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 148,99 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 12 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 144,05, Seyşeller’de 140, San Marino'da 130,76, İsrail'de 123,29, Bahreyn'de 116,29, Şili'de 113,68, Moğolistan'da 111,19, İngiltere'de 110,76, İzlanda'da 107,86, 105,38 ile Uruguay ve 101,56 ile Katar oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 45 milyon 88 bin 752 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 53,3 oldu. 30 milyon 395 bin 100 kişiye ilk doz, 14 milyon 693 bin 652 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 180 milyon 423 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 908 binden fazla kişi öldü.

AA

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Brüksel'e 2035'ten itibaren benzinli ve LPG'li araçlar giremeyecek

    BM'den sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere destek çağrısı

    Rusya'dan İngiltere'ye 'Karadeniz'de provokasyon yapmayın' çağrısı

    Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke konumunda

    Tekirdağlı balıkçılar avlanamıyor

    'Delta varyantı bizi endişelendiriyor'

    Filistinliler 'gece karmaşası'yla İsrail'i protesto ediyor: 'Bütün hayallerimi erteledim'

    'Her şeyin başa dönmesine de izin vermemeliyiz'

    'ABD teknik heyetiyle görüşmeler devam ediyor'

    'Düzce'deki Delta varyantı İstanbul kaynaklı'

    Guterres: Suriye halkı iç savaşın başından bu yana en kötü zamanları yaşıyor

    Delta Plus'ın "endişe varyantı" olarak sınıflandırılması sorgulanıyor

    Kanada’da yeni çocuk mezarları bulundu!

    Türkiye, demokrasi ortak paydasında buluşacak

    Yargıda torpil tez konusu oldu

    Garibana çökersen gayretullaha dokunur

    Kanada’da Müslüman AYM üyesinden sonra Müslüman Senatör

    İdamları durdurun

    Açlık sınırı 3 bin 468 lira

    Beyaz Saray: Afganistan'dan çekilme planımızda bir değişiklik yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yazıklar olsun!
    Ahmet BATTAL

    Polis intiharları ve din hizmetleri
    Mikail YAPRAK

    Bu da geçer ya hû!
    Genel

    Garibana çökersen gayretullaha dokunur
    Risale-i Nur'dan

    Şeytanın en tehlikeli bir desisesi
    Faruk ÇAKIR

    Yolsuzluk savunulabilir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Türkiye, demokrasi ortak paydasında buluşacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İlâhî kitaplar neden farklı farklı gelmiştir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.