'Türkiye için 120 milyon Kovid-19 aşısını tamamlamak istiyoruz'

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, "(Kovid-19 aşısı) Türkiye için temmuz, ağustos ve eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz." dedi.

Bilim Kurulu toplantı sonrasında Koca'dan açıklamalar BioNTech'in kurucu ortağı Şahin, şöyle devam etti: "Kovid-19 Aşısı 30'dan fazla virüs varyantında denedik, mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Kovid-19 Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli olabilir." Şahin, "Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz." diye konuştu. AA

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