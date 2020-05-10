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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

'Türkiye ile tüm ilişkileri geliştirmek istiyoruz'

10 Mayıs 2020, Pazar
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Türkiye ile tüm alanlardaki ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini bildirdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı hükümet sarayında kabul etti.

"Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz." diyen Kazımi, Türkiye ile ekonomi ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

Büyükelçi Yıldız da güvenoyu alması nedeniyle Kazımi'yi tebrik etti.

Irak'ta, Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, 3 gün önce 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti.

'Irak teröre yataklık yapmayacak ve hiçbir ülkeye saldırı noktası olmayacak'

Açıklamaya göre, Irak Başbakanı, hükümet sarayında ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrc Mescidi'yi ayrı ayrı kabul etti.

Tueller ile görüşmesinde Kazımi, ABD ile güvenlik, ekonomik, terörle mücadele ve bölgenin istikrarı konsunda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kazımi, "Irak'ın, yabancı güçlerin çıkarlarının gerçekleştiği alan olmasını kabul etmeyiz." dedi.

ABD Büyükelçisi Tueller de Bağdat yönetimini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

Kazımi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi ile görüşmesinde de İran ve tüm komşu ülkelerle ilişkileri geliştireceklerini belirterek, "Irak, teröre yataklık yapmayacak ve hiçbir ülkeye saldırı noktası olmayacak." ifadesini kullandı.

Mescidi de Irak ile tüm alanlardaki ilişkilerini güçlendirmek istediklerini aktardı.

Kazımi ilk bakanlar kurulu toplantısına başkanlık etti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkanlık ettiği ilk bakanlar kurulu toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Geçen ekim ayında patlak veren sokak gösterilerinde eylemcilerin öldürülmesinde sorumlu olanların cezalandırılacağını ifade eden Kazımi, hayatını kaybeden göstericilerin aileleri ile yaralılara destek sunulacağını söyledi.

Kazımi, eli kana bulaşanlar dışında tutuklu bulunan tüm göstericilerin serbest bırakılması ve bunun için yargıyla iş birliği talimatı verdiğini dile getirdi. 

Dış ilişkiler konusuda uzmanlardan oluşan kriz masası kurduklarını kaydeden Kazımi, "ABD ile Irak'ın birliği ve egemenliğinin muhafaza edilmesi temelinde stratejik anlaşmanın gözden geçirilmesi talimatı verdik." dedi.

Erken seçim

Ülkede erken seçim için gerekli zeminin hazırlanması noktasında da uzmanlardan oluşan bir komite kurulacağını bildiren Kazımi, eski Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde görevinden alınan Terörle Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı General Abdulvahap Saadi'nin Terörle Mücadele Kurumu'nun başına getirildiği bilgisini paylaştı. 

Irak'ta Mart 2003'ten Ağustos 2010'a kadar askeri operasyonlar yürüten ABD, Kasım 2008'de Irak ile içerisinde farklı askeri taahhütlerin bulunduğu stratejik 2 anlaşma imzalamıştı.

Dönemin Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Ryan Crocker'ın imzaladığı ve 2004'te yürürlüğe giren anlaşmalara, "Stratejik Çerçeve Anlaşması" ve "Stratejik Güvenlik Anlaşması" adı verilmişti.

AA

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