"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

''Türkiye'nin AB'nin üyesi olabileceğine inanmıyorum''

28 Nisan 2019, Pazar 10:43
AP seçimlerinde Avrupa Halk Partisi'nin liste başı adayı Alman siyasetçi Manfred Weber, Türkiye ile ilişkilerde 'en çok dürüstlüğe ihtiyaç var' dedi ve üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini tekrarladı.

23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı olan Manfred Weber, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Münster kentinde Avrupa seçimleri kampanyasına start verdikleri toplantıda konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Weber, "Avrupa'nın nihai sınırları var mı? Uzun vadede Avrupa nereye kadar uzanıyor?" sorusunu yöneltti.

Avrupa'nın komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmayı istediğini belirten Weber, AB ile Türkiye'nin ilişkilerinde gelinen noktada en çok 'dürüstlüğe ihtiyaç duyulduğunu' söyledi.

"Bu nedenle Türkiye'nin AB'nin üyesi olabileceğine inanmıyorum” diyen Alman politikacı, "Ortaklık, dostluk istiyoruz ama Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek" diye konuştu. 

Alman siyasetçi, Atina'da seçim kampanyasını başlatması dolayısıyla yaptığı konuşmada da Türkiye'nin 'hiçbir zaman AB üyesi olamayacağını' söylemişti.

HRİSTİYAN BİRLİK, TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİNE KARŞI

Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilk kez ortak bir seçim programıyla katılan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Mart ayında kararlaştırdıkları 20 sayfalık programda da Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkılıyor.

Almanya'da 26 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere yönelik vaatleri içeren programda, 'Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bağlılığın, yeni üyeler alınarak zayıflatılamayacağı' uyarısı yer alıyor.

Gelecek beş yıl boyunca, AB'ye yeni üye alınmasının durdurulmasını talep eden Hristiyan Birlik partileri, Türkiye'nin tam üyeliğini reddettiğinin de altını çiziyor.

Etiketler: AB, AP
Okunma Sayısı: 554
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zarif: Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilebiliriz

    TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

    Sri Lanka'daki çatışmalarda 6'sı çocuk 15 kişi öldü

    "Ben kaybedilmiş bir seçimi kazanmak için uğraşacak bir insan değilim''

    Endonezya'da sel ve toprak kayması: 12 ölü

    Küçükbaş hayvancılık için Antalya'da toplanılacak

    Polis okulunda silah kazara ateş aldı: 2 yaralı

    Çalışanlar fazladan ödedikleri primleri geri alabilecek

    Pazarcı esnaf eğitim alacak

    Kural ihlali yapan sürücüler Drone ile denetlendi

    Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 107 lira oldu

    YSK'nın İstanbul için nihai kararında son hafta

    Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik hava harekatı

    Hatay'da meslek lisesi öğrencilerinden örnek davranış

    Avustralya'da kedi katliamı; iki milyon kedi öldürülecek

    "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" saldırısı: 5 ölü

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    ''Türkiye'nin AB'nin üyesi olabileceğine inanmıyorum''

    Bu belirsizlik artık bitmeli

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Dindarlar imtihanı niçin kaybetti?
    Genel

    Kızgın demir böyle mi soğur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman kışında Risale-i Nur baharı
    Genel

    Avustralya'da kedi katliamı; iki milyon kedi öldürülecek
    Genel

    Bu belirsizlik artık bitmeli
    Adnan NACİR

    Bi’ linç altı mesajı…
    Risale-i Nur'dan

    İçtimaî ahlâkı altüst eden haller
    Misbah ERATİLLA

    Nurcuların Kahvesi
    Süleyman ALIÇ

    Kaptan ve tayfaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.