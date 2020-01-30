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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Türkiye’nin AİHM karnesi: İfade hürriyetini ihlâlde birinci

30 Ocak 2020, Perşembe
Türkiye, geçen yıl AİHM’de ifade ve düşünce hürriyeti ihlâlinden en fazla mahkûm olan ülke oldu.

AİHM tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin geçen yılki çalışmalarıyla ilgili veriler açıklandı. Buna göre, 31 Aralık 2019 itibarıyla, AİHM önünde bekleyen dâvâların yüzde 25,2’sini Rusya’dan, yüzde 15,57’sini ise Türkiye’de gelen başvurular oluşturuyor. AİHM’de Rusya için bekleyen başvuruların sayısı 15 bin 38, Türkiye’den gelen başvuruların sayısı ise 9 bin 236 olarak kayıtlara geçti. AİHM geçen yıl 884 dâvâyı karara bağlarken, 38 bin 480 başvuru üç hâkimli komite tarafından “incelenemez” bulunarak geri çevrildi. Strasbourg Mahkemesi, geçen yıl Türkiye’yi 97 dâvâda en az bir maddeden ihlâl olduğu gerekçesiyle mahkûm etti. Euronews Türkçe’nin haberine göre, AİHM, 35 dâvâda Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade ve düşünce hürriyetiyle ilgili 10.maddesini ihlâl ettiğine hükmetti. Bu alanda, Türkiye, 2019 yılında AİHM’de en fazla ifade hürriyetinden mahkûm olan ülke olurken, âdil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddeden ise en az 17 kez mahkûm oldu.

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