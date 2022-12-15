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'Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var'

15 Aralık 2022, Perşembe 21:00
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

Billström, ülkesinde yayımlanan Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı değerlendirdi.

Bakan Billström, "Her ülkenin teröre karşı kendini savunma hakkı vardır ve bu hak Türkiye'yi de kapsıyor. Bölgede terör örgütü DEAŞ'la mücadele önemli fakat Türkiye, yıllardır teşhir edilmiş ve teröre karşı kendini savunmak için meşru nedenleri olan bir ülkedir. İsveç hükûmeti de bu savunmanın ölçülü yapılması gerektiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki saldırının arkasında terör örgütü PKK/YPG'nin olduğuna dair Türk hükûmetinin açıklamasına güvendiğini vurgulayan Billström, terör örgütünün açıklamalarına güvenmediğini kaydetti.

Billström, Türkiye ile yapılan NATO üyeliği görüşmelerinde ilerleme sağlandığını hissettiğini dile getirdi.

Dünyada ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Billström, İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmesinin kötü olacağını belirtti.

AA

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