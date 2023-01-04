"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Türkiye-Rusya-Esed rejimi arasındaki görüşme hakkında ABD’den ilk değerlendirme

04 Ocak 2023, Çarşamba 18:00
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye, Rusya ve Beşar Esed rejiminin Moskova’daki görüşmesine ilişkin, Beşar Esed rejimine yönelik politikalarının değişmediğini ve ülkelerin rejimle ilişkilerini düzeltmesini desteklemediklerini söyledi.

Price, günlük basın toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya gelmesine ilişkin soruyu cevapladı.

Sözcü, “Söyleyebileceğim tek şey politikamız değişmedi. Acımasız diktatör Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz. Devletleri, Suriye halkına zulüm etmeye devam eden Esad rejiminin son 12 yıldaki korkunç insan hakları sicilini ve yıllardır acı çeken Suriye halkının insani yardıma erişimi engellemeye devam etmesini dikkate alma çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına desteklerinin devam ettiğini belirten Price, Suriye’de kalıcı bir siyasi çözüm için BM ve diğer ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin Türkiye ile temas kurup kurmadıkları sorusuna ise Price, “Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, (Esed rejimi ile) ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını, ilişkileri ilerletmenin zamanı olmadığını ve ülkelerin, Esad rejiminin neden olduğu korkunç insan hakları siciline dikkat etmesi gerektiğini açıkça belirttik.” cevabını verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla 28 Aralık'ta Moskova'da bir araya gelmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alınmıştı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, başka bir amacımızın bulunmadığını vurguladık. Suriye için de tehdit oluşturan PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı ifade ettik. Ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi söyledik. Ayrıca yapacağımız bu çalışmalar çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiğimizi dile getirdik. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayabileceğini değerlendiriyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da üçlü toplantının ikincisinin ocak ayının ortalarında olabileceğini duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Hindistan'ın en büyük Camisi - İnşası 100 yıldan fazla sürmüş

    Göreviniz memuru temsil mi, AKP’nin şubesi olmak mı?

    Memur ve emeklinin zam hüsranı

    Gerçek enflasyona göre zam yapılmalı

    Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

    Hanım okuyucular buluştu

    Sicili bozuk BİK’e yetki vermek yanlış

    Tek adama diz çöktürdünüz

    6’lı Masa ilk turda açık ara kazanmalı

    Çavuşoğlu: Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylem kabul edilmez

    Türkiye-Rusya-Esed rejimi arasındaki görüşme hakkında ABD’den ilk değerlendirme

    Mescid-i Aksa baskın düzenleyen küstah provokatör Ben-Gvir'e bir tepki de ABD'den

    'Rus senaryosunu bozmalıyız'

    Ankara'da ekmek 5 lira oluyor

    ABD: Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarına karşı Güney Kore'yi savunmaya kararlıyız

    Ukrayna altyapısı 700 milyar dolar zarar gördü

    Hac kayıtları başlıyor

    Konya'da askeri araç tıra arkadan çarptı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

    ABD’liler 2023 beklentilerinde karamsar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AKP’den istifalar artacak”
    Cevher İLHAN

    İktidarın yeni seçim kumpası
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu dehşetli bir hezeyan değil mi?!
    Ahmet BATTAL

    Adrese teslim akademik kadro ilanları
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Tamam mı, devam mı?” seçimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Fecr-i Kâzip ve Fecr-i Sadık ne zaman?
    Mikail YAPRAK

    “Neme lâzım” diyenler, bir de “nene lâzım” derlerse...
    Genel

    Göreviniz memuru temsil mi, AKP’nin şubesi olmak mı?
    Faruk ÇAKIR

    Hani ilaç sıkıntısı yoktu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.