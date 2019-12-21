"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Türkiye sınırı yakınlarına düştü

21 Aralık 2019, Cumartesi 19:00
Suriye'de, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki, Türkiye sınırına birkaç kilometre yakınlıktaki İdlib'in Harem beldesi dağlık kesimine balistik füze düştü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Reyhanlı'nın karşısında, Suriye'de İdlib'in kuzey batısında yer alan Harem bölgesinin Turlaha Köyüne füze saldırısı yapıldı.

Dağlık alana düşen balistik füzenin nereden ve kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemezken, ölen veya yaralanan olmadı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla, 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. O tarihten bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Son bir buçuk ayda 180 binden fazla sivil göç ederek yine Türkiye sınırına ve Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine sığındı.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya ve İran destekli terörist grupların yardımıyla, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde iki gün önce ilerleme amaçlı başlattığı saldırılarda 9 köyü ele geçirdi.

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    90’ların irtica yönetmelikleri gibi

    'ABD, İsrail'i cesaretlendiriyor'

    Kriz demokrasiyle aşılır

    Libya’da da olan sivillere oluyor

    Öğrenciler deneme tahtamız değil

    Sanal âlemin esiri olmayın

    Termik santraller tam gaz

    Hindistan'da 3 günde 23 kişi öldü

    Çukurca'da yaralanan askerden acı haber geldi

    Galatasaray'da puan kayıpları devam ediyor

    'Torba kanun teklifi' yasalaştı

    Libya ile askeri iş birliği mutabakatı TBMM'de kabul edildi

    Atık yağlara ilişkin yeni dönem

    2019'un son derbisi yarın oynanacak

    Türkiye sınırı yakınlarına düştü

    Erdoğan: Kanal İstanbul ihalesi haftaya

    Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü

    Doğu Türkistan için çığlık

    'Yaptırımlarla ilgili aldığımız önlemler var'

    Eski bakan, Babacan'ın ekibine katılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    90’ların irtica yönetmelikleri gibi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahmet Hamdi Aydın
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Darbe sonrası çakma partiler
    Ahmet BATTAL

    Diyanete din teklifi mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Bayram Yüksel ve 27 Numara
    Abdurrahman AYDIN

    On sekiz bin âleme bir bakış (1)
    Mehmet KARA

    CHS’nin 2. bütçesi
    Genel

    'ABD, İsrail'i cesaretlendiriyor'
    Genel

    Kriz demokrasiyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.