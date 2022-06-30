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1 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

'Türkiye, terör eylemleri yüzünden ağır bedel ödedi, Türkiye'nin terörizme ilişkin haklı gerekçeleri var'

30 Haziran 2022, Perşembe 22:30
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri olduğunu kaydetti.

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenleyen Miçotakis, Zirve'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miçotakis, mevcut koşullar içinde NATO İttifakının karşıtının Rusya olduğunu belirterek NATO'nun doğu kanadının güçlendirildiğini söyledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Miçotakis, göç krizi, Libya, Sahel'deki terörizm gibi nedenlerle İttifakın güney kanadına da ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan ile görüştük. Bir ara tekrar görüşeceğimizi tahmin ediyorum. Görüşmeliyiz. Konuşmalıyız ve anlaşmazlıklarımızı medeni bir şekilde, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde karşılamalıyız. Anlaşmazlıklarımızı çözmek için dayanabileceğimiz başka çerçeve yok."

Şu an tüm NATO üyesi ülkelerinin dikkatinin Ukrayna'ya yoğunlaştığını belirten Miçotakis, "İttifakı farklı bir cephede istikrarsızlaştıracak herhangi bir tartışma için herhangi bir müsamaha veya anlayış olduğunu sanmıyorum." dedi.

Miçotakis, gazetecilerin, Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı "Turkeagean" tanımının Avrupa tarafından tescillenmesini Yunanistan'daki yetkili kurumların engelleyememiş olmasına ilişkin soruyu ise hükümetin bu konuda hukuki yollara başvuracağını söyleyerek cevapladı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtırayı okuduğunu kaydeden Miçotakis, "Açıkça söylemek istiyorum, Türkiye'nin Kürt örgütlerden kaynaklanan terörizme ilişkin haklı gerekçeleri var. Türkiye, bu tür terör eylemleri yüzünden ağır bir bedel ödedi. Bence, bu, anlamakta hiçbir şekilde zorlanacağımız bir şey değil." diye konuştu.

Miçotakis, Yunanistan'ın tamamen izole edilmiş bir Türkiye istemediğini belirterek "Aynı zamanda muhatabımız olacak bir Türkiye istiyoruz. Kimseyle konuşmayan bir Türkiye istemiyoruz." diye konuştu.

Yunanistan'ın ABD’den F-35 satın almak için "niyet mektubu" gönderdiğini belirten Miçotakis, uçakların Yunanistan'a teslim edilebileceği en yakın tarihin 2027 olduğunu kaydetti.

AA

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