Türkiye veya İsrail arabuluculuk yapabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin danışmanı Mihail Podolyak, Rusya’yla barış görüşmelerine İsrail veya Türkiye’nin arabuluculuk yapabileceğini söyledi.

Podolyak, Rusya barış müzakerelerinde nihai bir yer ve çerçeve belirlenmesi için İsrail ve Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Podolyak, “Bunlar belirlendiğinde, bir buluşma olacak. Oraya varmamızın çok zaman alacağını sanmıyorum” dedi. Podolyak Rus basınına demecinde Moskova ve Kiev’in müzakerelerde uzlaşmaya yaklaştığını söylemişti. Podolyak, “Karşılıklı hukuki formatlar belirlenir belirlenmez bir toplantı planlanacak. Görüşmelerin dördüncü turu. Yarın veya ertesi gün olabilir. Tüm sorunları ele aldık ve şu anda bunların hukuki formatları üzerinde çalışıyoruz” demişti. Haber Merkezi

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