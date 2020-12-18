Türkiye’ye 6 milyar euro ödendi

AB, 18 Mart 2016’da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında Türkiye’ye taahhüt edilen 6 milyar euroluk malî desteğin tamamının önceki gün itibarıyla ilgili projelere aktarıldığını açıkladı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, mülteciler ve ev sahibi toplumlara yönelik 6 milyar euroluk paketin sözleşmeye bağlanma sürecinin tamamlandığını bildirdi. Landrut, iki tarafın da önemli bir dönemeci geride bıraktığını belirterek artık sığınmacıların ve ev sahibi toplumun projelerden fayda sağlamasına odaklanılacağını kaydetti. DW Türkçe’nin haberine göre, AB Türkiye Delegasyonu’ndan yapılan açıklamada mutabakat çerçevesindeki son sekiz sözleşmeye imza atıldığı belirtilerek sözleşmelerin mültecilere temel ihtiyaçlar, sağlık hizmetleri, koruma, belediye altyapısı, eğitim, istihdam ve sosyo-ekonomik kalkınma konularında 780 milyon euroluk destek içerdiğini kaydetti.

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