Türkiye'ye Avrupa'daki 19 ülkeden yardım ekibi gönderildi

Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 19 olarak güncelledi.

10 ilde toplam vefat sayısı 3432'a yükseldi, 21103 kişi yaralandı, 8 bini aşkın kişi kurtarıldı

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AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 19 ülkeden 27 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiğini bildirdi.

Bu ülkelerin Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk olduğunu ifade eden Lanercic, ekiplerde toplam 1150 kişi ve 70 köpeğin bulunduğu aktardı.

İlk etapta 10 ülke yardım teklif etmiş, daha sonra bu sayı 13 ve 17'ye çıkmıştı.

AB Sivil Koruma Mekanizması

AB Sivil Koruma Mekanizmasında 27 AB ülkesi dışında İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Türkiye yer alıyor. Mekanizma yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere hazırlık ve bunlara karşılık verilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor.

Katılımcı ülkelerin dışında herhangi bir felaketle karşı karşıya kalan her ülke mekanizmayı harekete geçirebiliyor. 20 yıl önce kurulan mekanizmaya 2016’da katılan Türkiye, birçok kez çeşitli ülkelerin mekanizma dahilindeki yardım taleplerine karşılık verdi.

Daha önce 5 kez yardım talebine yanıt veren Türkiye, Kahramanmaraş merkezli son depremle üçüncü kez mekanizmayı harekete geçirmiş oldu. Mekanizmaya her yıl 100’den fazla talep geliyor.