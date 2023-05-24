Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye'deki seçimlerden sonra F-16 anlaşmasıyla ilgili bir gelişme olabileceğine dair ABD Kongresinde herhangi bir hareket olup olmadığına ilişkin soruya Kirby, bu konuda herhangi bir teminattan haberdar olmadığını söyledi.

Kibry, konuyla ilgili gazetecileri Kongre yetkililerine yönlendirdi ve Biden'ın bu konudaki pozisyonunun değişmediğinin altını çizdi.

Kirby, "Bu konuda yalnızca Başkan Biden adına konuşabilirim ve onun da F-16 ile ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde hiçbir şey değişmedi." ifadesini kullandı.

Belgorod'da Amerikan silahlarının kullanıldığı iddiaları inceleniyor

Rusya'nın "bir Ukrayna sabotaj grubunun, ABD menşeli silah ve araçlarla ülkenin Belgorod bölgesine girdiği" iddiasıyla ilgili Kirby, ABD ekipman ve araçlarının olaya karışmış olabileceğine dair iddiaları incelediklerini söyledi.

Kirby, Amerikan ekipmanlarının Rusya içindeki saldırılarda kullanılmasını desteklemedikleri konusunda net ve tutarlı oldukları görüşünü paylaştı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Bahmut'ta 20 binden fazla askerinin öldüğü ifadesine ilişkin ise Kirby, bu sayının kendi tahmin ettikleri rakamlarla örtüştüğünü ve Bahmut'taki saldırılarının Rusya'ya maliyetinin daha fazla olduğuna işaret etti.

Çin'in Micron yasağı

Çin'in Amerikan çip üreticisi Micron'un, kritik altyapı projelerine ürün sağlamasını yasaklamasına ilişkin Kirby, Çin'in bu adımının Hiroşima'daki G7 zirvesinde atılan ekonomik adımları "baltalama girişimi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, yasağın G7 marjındaki ekonomik dayanıklılık ve güvenlikle ilgili ortak açıklamadan bir gün sonra geldiğine dikkati çekerek Çin'in bu tür çabalara karşı koymaya çalıştığını ifade etti.

Kirby, diğer yandan Çin ile iletişim kanallarını açık tutmayı hedeflediklerini ancak bunun Çin'in "uygunsuz hareket" ettiği zaman öylece duracakları anlamına gelmeyeceğini bildirdi.

Sudan

Kirby, Sudan'da yürürlüğe giren bir haftalık ateşkesin insani yardımın iletilmesi için "iyiye işaret olduğunu" söyleyerek Suudi Arabistan ve uluslararası toplumla anlaşma kapsamındaki gelişmelerle ilgili yakın şekilde çalıştıklarını aktardı.

Koordinatör Kirby, Hartum ve başka bölgelerde zaman zaman bazı çatışmalar yaşansa da ateşkesin genel olarak uygulandığını gördüklerini ifade etti.

İsrail'deki protestolar

Kirby, İsrail'deki yargı reformu konusunda ABD'nin pozisyonunu önceden açıkça belirttiğini hatırlatarak, halkın iradesini temsil edecek şekilde uzlaşıyı teşvik ettiklerini İsrailli yetkililere ilettiklerini bildirdi.